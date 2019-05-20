جددت نيابة مركز الجيزة، حبس 3 متهمين، لاتهامهم بسرقة كيلو ذهب من صاحب محل مشغولات ذهبية، لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، وماتزال التحقيقات مستمرة.

كان مركز شرطة أبوالنمرس بمديرية أمن الجيزة، تلقى بلاغا من أحد المواطنين، صاحب محل مجوهرت، بأنه في أثناء غلق محله اختطف 3 مجهولين ملثمين حقيبة بها 1.250 كيلوجرام من الذهب.

وتشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة، أسفرت جهوده عن ضبط 3 أشخاص، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، ويجرى تكثيف الجهود لضبط الباقي المتهمين الهاربين.