تبرأت المصرية للاتصالات المسؤول الرئيسي، عن تقديم خدمات الإنترنت في مصر، من أزمة "وقوع" السيستم أثناء أداء طلاب الصف الأول الثانوي لامتحانات نهاية العام.

وقال عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن هناك جهة تملك السيستم وهي المسؤولة عنه، بعد أن انتهت شركته من توصيل خدمات الإنترنت للمدارس.

وأكد حامد، في تصريحات صحفية على هامش السحور السنوي للشركة: "أن المنظومة متكاملة، وكل شخص مسؤول عن اختصاصه، ومن يملك سيستم الامتحانات هى وزارة التربية والتعليم.. اسألوها".

وكان وزير الاتصالات عمرو طلعت، أعلن فى أكتوبر الماضي، الانتهاء من توصيل الإنترنت الفائق السرعة عبر شبكات الألياف الضوئية إلى المدارس الثانوية وعددها 2563 مدرسة في 27 محافظة.

جاء توزيع المدارس التى تم توصيل الانترنت إليها على مستوى محافظات الجمهورية في 27 محافظة كالتالي: أسوان 43 مدرسة، أسيوط 115، الأسكندرية 150، الإسماعيلية 52، الأقصر 35، البحر الأحمر 26، والبحيرة 106، والجيزة 167، والدقهلية 186، والسويس 24، والشرقية 206، والغربية 132، والفيوم 61، والقاهرة 317، والقليوبية 142، والمنوفية 140، والمنيا 119، والوادي الجديد 29، وبني سويف 82، وبورسعيد29، وجنوب سيناء 20، ودمياط 67، وسوهاج91، وشمال سيناء 29، وقنا81، وكفر الشيخ 99، ومطروح 15 مدرسة.