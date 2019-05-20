%80 من مدارس القليوبية تؤدي امتحان الأحياء للصف الأول الثانوي بالتابلت

أدى طلاب الصف الأول الثانوي بالقليوبية، امتحان مادة الأحياء، اليوم الإثنين، على جهاز التابلت بنسبة وصلت إلى 80% من إجمالي مدارس المحافظة، فيما أدى طلاب المدارس التي هي خارج المنظومة امتحان مادة الأحياء ورقيا، وجاءت إدارة بنها التعليمية على رأس الإدارات التي أدى بها الطلاب الامتحان على جهاز التابلت بعدد 20 مدرسة من إجمالي 23 مدرسة.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان، أنه جاري العمل على تدارك المشاكل بالمدارس المتبقية على أن تصبح نسبة امتحان الطلاب بمدارس المحافظة للصف الأول الثانوي 100%، وذلك من خلال التنسيق مع مراكز التطوير التكنولوجي بالإدارات المختلفة.

وأكد عجلان، أن المديرية أنهت كل استعداداتها لاختبارات نهاية الفصل الدراسى الثاني للصف الأول الثانوي، وفقا للنظام الجديد للعام الدراسي 2018-2019م، حيث يؤدى، صباح اليوم الإثنين، 39 ألفا و252 طالبا الاختبارات في 12 إدارة تعليمية.