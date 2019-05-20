تعرضت الفنانة سلاف فواخرجي لحادث أثناء تصوير أحد المشاهد المتبقية من مسلسلها الدرامي "خط ساخن"، ونقلت إلى إحدى المستشفيات الخاصة بمدينة السادس من أكتوبر في القاهرة.

وعلمت "الوطن" أن التقارير الطبية بينت أن الفنانة تعرضت لشرخ حاد في اليد، ما اضطرها لوقف تصوير دورها ومنحها إجازة لمدة 3 أيام.

وتجسد فواخرجي شخصية "عالية" التي تهتم بحالات المرضى الأكثر عرضة للانتحار وتحاول مساعدتهم، ما يجعلها تتورط في الاتهام بجريمة قتل.

"خط ساخن" بطولة حسين فهمي، سلاف فواخرجي، صلاح عبدالله، ونضال الشافعي، وميدو عادل، وسهر الصايغ، نرمين ماهر، محمود الجابري، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح.