والي : نطلع على تجارب دول ناجحة في توصيل الدعم لمستحقيه

قالت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنه جرى الاتفاق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية على عمل استراتيجية لزيادة كفاءة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات المستحقة.

جاء ذلك خلال ورشة العمل الذي نظمها البنك الدولي بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية حول إصلاح منظومة الدعم (النقدي- العيني- النقدي المشروط) من خلال عرض تجارب بعض الدول منها الفلبين وإندونسيا والولايات المتحدة.

وأضافت وزيرة التضامن: "نسعى إلى تحقيق الحماية الاجتماعية للأفراد الأكثر احتياجا، وتقليل نسبة التسرب، وليس فكرة الاعتمادية واعتباره حق مكتسب بصرف النظر عن تغيير الظروف الاجتماعية للأسرة".

وأشارت "والي"، إلى أنه سيجرى الاطلاع على تجارب الدول المختلفة في مجال الدعم للاستفادة منها ونقل الخبرات مع مراعاة الحالة المصرية التي تتسم بالخصوصية.