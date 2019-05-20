قالت مارينا واس المديرة الإقليمية للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، إنَّ قضية الدعم الغذائي بمصر مهمة، مبينة أنه يستفيد منها نحو 70 مليون فرد، مشيدة بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق العدالة الاجتماعية، من خلال توجيه الدعم المالي والاجتماعي بشكل فعال وجيد وربط قواعد البيانات بمنظومة واحدة لتقديم آليات موجهه إلى شرائح معينة.

وأكدت المديرة الإقليمية للبنك الدولي لمصر واليمن وجيبوتي، في ورشة عمل تحت عنوان "إصلاح دعم الغذاء" بحضور وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التموين، أنَّ البنك الدولي يضع الفئات الأكثر احتياجًا على رأس أولوياته، كما يركز على برامج الإصلاح الاجتماعي والتوعية بأبعاده.