تقدم جامعة South Australia عدد من المنح الدراسية للطلاب الدوليين، بما في ذلك منح تقدم باسم رئيس الجامعة (UPS)، والتي تمنح على أساس الاستحقاق والجدارة الأكاديمية، ويكون آخر موعد للتقديم 31 أغسطس 2019.

شروط التقديم

- يجب أن يكون لديك مشرف من جامعة جنوب أستراليا على استعداد لترشيحك للمنحة والسجلات الأكاديمية المتميزة.

- أن تكون مواطنًا من بلد أجنبية مؤهله للدخول إلى أستراليا للوقت اللازم لإكمال درجة البحث.

الشروط الأساسية:

- يجب أن يحصل المتقدم على مرتبة الشرف من الدرجة الأولى أو ما يعادلها للحصول على منحة دراسية من جامعة جنوب أستراليا.

- يجب أن يكون مسجلًا كمرشح للماجستير أو الدكتوراه عن طريق البحث في جامعة جنوب أستراليا.

- ويجرى تسجيل الحاصل على الجائزة كمرشح داخلي في جامعة جنوب أستراليا.

لن يتم إعطاء المنحة للأشخاص الذين:

- يحصلون على مكافأة كبرى أو منحة دراسية أو مرتب من أي مصدر آخر، بخلاف المنح التكميلية المعتمدة ذات القيمة الأقل.

- أكمل الدكتوراه أو ما يعادلها.

- أكمل الماجستير أو ما يعادلها إلا عند بدء الدكتوراه.

- تسعى إلى القيام بعمل مدفوع الأجر على أساس دوام كامل أو جزئي.

المنحة ممولة جزئيًا، وتغطي الرسوم الدراسية بالإضافة إلى بدل معيشة لا يقل عن 27596 دولار في السنة (معدل راتب 2019)، وستقوم جامعة UPS بتغطية الرسوم الدراسية والتغطية الصحية للطلاب الأجانب (OSHC)، وتوفير بدل المعيشة من قبل مركز جامعة جنوب أستراليا، والمدرسة، والشعبة التي تقدم إليهاالطالب، وفي بعض الحالات، قد يتم توفير بدل المعيشة من قبل كفيل أو مزود تمويل خارجي.

خطوات التقديم

1- تحقق من أهليتك للمنحة من هنـــــا

2- تسجيل حساب جديد على موقع الجامعة من هنـــا ثم يمكنك بعد ذلك تعبئة استمارة التقديم، ويمكنك الاطلاع على المزيد من التفاصيل حول المنحة من هنــــــا.