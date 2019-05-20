قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، بوقف سير الدعوى في قضية "التلاعب بالبورصة"، المتهم فيها علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، لحين الفصل في طلب الرد المقدم من المدعي بالحق المدني في القضية.

وكانت المحكمة أمس قد قررت التأجيل لليوم لاتخاذ إجراءات الرد من جانب المدعي بالحق المدني، بعد أن طلبت النيابة العامة من المحكمة عدم استكمال الدعوى لقيامها بالحكم في منع أحد المتهمين من التصرف في أمواله.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقي وعضوية المستشارين محمود محمد يحيى رشدان وعبد الله عبدالعزيز متولي سلام وفاطمة قنديل وحضور باسل يحيى رئيس النيابة و أمانة سر مجدي جبريل.

وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون، وأسندت النيابة لجمال مبارك الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.