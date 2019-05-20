أكد المجلس التصديري للصناعات الغذائية، أنه يسعى لاستقدام بعثة مستوردين تشمل 40 مستورد من دول الأردن، والسودان، وتونس، بجانب مستوردين من الأمارات وسلطنة عمان، خلال الفترة من 15-18 يونيو المقبل، بالتعاون مع جهاز التمثيل التجارى وهيئة تنمية الصادرات.

وقال المجلس الذي يرأسه المهندس هاني برزي في بيان، إنه سيقوم بترتيب زيارات لمصانع الشركات المشاركة وفقًا لرغبة العملاء من الدول المستهدفة.

واشار إلى أنه ترجع أهمية الدول العربية كونها تمثل 55% من إجمالى صادرات الصناعات الغذائية المصرية بقيمة بلغت 1.6مليار دولار من إجمالى صادرات القطاع التى بلغت 2.8 مليار دولار فى نهاية عام 2018.

ووقع المجلس بروتوكول تعاون مع النقابة العامة لتجار المواد الغذائية الأردنية فى مارس الماضى، بهدف تبادل المعلومات، وزيادة التبادل التجارى، وتطوير الفرص التجارية، وتسهيل اللقاءات الثنائية بين المصدرين المصريين والمستوردين فى الأردن وإيجاد الفرص التجارية، ودعم الفاعليات الاقتصادية بين البلدين، وموضحًا أن ذلك نتيجة أن الأردن تصنف كثالث أكبر دول العالم المستوردة للأغذية المصرية بقيمة بلغت 150 مليون دولار فى نهاية عام 2018.