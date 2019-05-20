قال أرجون خاربال، مراسل التكنولوجيا الأقدم في شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية إن شركة هواوي الصينية، قامت ببناء نظام تشغيل خاص بها للهواتف الذكية وأجهزه الكمبيوتر في حال منعها من استخدام برامج الولايات الأمريكية من شركتي مايكروسوفت وجوجل، وذلك حسبما أكدت الشركة الصينية لقناه سي ان بي سي أمس الأول.

وقال "خاربال" إن ريتشارد يو، الرئيس التنفيذي لمجموعة هواوي لأعمال المستهلكين، في مقابلة مع المجلة الألمانية دي فيلت، إلى أن الشركة الصينية طورت نظام التشغيل، للهواتف الذكية وأجهزة الحاسب، بحيث يمكن استخدامه على أجهزتها في حال عدم توفر الأنظمة الحالية، أندرويد، وويندوز، المقدمة من قبل شركات التكنولوجيا العملاقة الأمريكية، وذلك لأن قرارات الحكومة الأمريكية قد تؤثر على توفر أنظمة التشغيل الأمريكية الصنع المستخدمة على أجهزتها.

وتابع أنه تؤكد تعليقات ريتشارد يو على تقرير سابق صادر عن صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست في شهر أبريل 2018، والذي كشف عن وجود مشروع ممتد منذ سنوات لبناء بديل لنظام تشغيل للأجهزة المحمولة بديل لأندرويد، حيث بدأت هواوي، أكبر بائع للهواتف الذكية في الصين، تطوير نظامها التشغيلي في وقت مبكر من عام 2012، وذلك عندما فتحت الولايات المتحدة تحقيقا في نشاطاتها، إلى جانب نشاطات الشركة الصينية زد تي إي ZTE.

وقال يو في المقابلة: "لقد طورنا أنظمتنا التشغيلية، وفي حال اتضح أنه لم يعد بالإمكان استخدام الأنظمة الأمريكية، فسوف نكون مستعدين ولدينا خطة احتياطية، موضحا أن هواوي تفضل العمل مع جوجل ومايكروسوفت، لكنها على استعداد للاتجاه نحو بديلها في حال تفاقم المشاكل".

ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن الشركة كانت ما تزال تطور النظام في عام 2016، وشكل حظر استخدام المنتجات والخدمات الأمريكية على شركة زد تي إي ZTE الصينية اختبارا حقيقيا لطموحات التكنولوجيا الصينية.

وبالنظر إلى أن هواوي تصنع معالجات Kirin الموجودة في معظم هواتفها الذكية، فستكون في وضع أفضل بكثير للتغلب على الحظر المفروض على ZTE، التي عانت من الحظر لمدة ثلاثة أشهر في عام 2018، ومنعت حينها من استخدام نظامي أندرويد وويندوز، كما منعت من تلقي الصادرات من الشركات الأمريكية لتطوير هواتفها الذكية.

وكان حظر التصدير الأمريكي المفروض على ZTE خلال العام الماضي قد أجبرها على إيقاف عملها بالكامل لمدة أربعة أشهر تقريبا، إذ إن معظم منتجاتها، بما في ذلك الهواتف الذكية، تعتمد على التقنيات الرئيسية التي يوفرها البائعون الأمريكيون.

وتزود هواوي جميع هواتفها الذكية بنظام أندرويد المملوك لجوجل، بينما تستخدم نظام ويندوز المملوك لمايكروسوفت على أجهزة حواسيبها المحمولة.

يذكر أن وكالة رويترز قد أفادت يوم أمس بأن شركة جوجل قد علقت بعض أعمالها مع هواوي، مما يشكل تهديدا لقطاع الهواتف الذكية للشركة، إذ إن جميع هواتفها تعمل بواسطة نظام التشغيل أندرويد من جوجل.