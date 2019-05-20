أحمد فهمي يكشف لـ"الوطن" تطورات حالته الصحية

أستأنف النجم أحمد فهمي تصوير مشاهد مسلسله الجديد "الواد سيد الشحات" داخل مدرسة السعيدية بمنطقة الجيزة، وذلك بعد تماثله للشفاء من الوعكة الصحية، التي ألمت به، قبل أيام، واستلزمت نقله إلي أحد المستشفيات.

وقال فهمي، لـ "الوطن"، إنه أصيب بانخفاض في ضغط الدم جراء عدد ساعات التصوير، التي تصل إلي 18 ساعة في اليوم الواحد، بحسب قوله، مضيفاً: "لا أنام بشكل كاف في اليوم، ناهيك عن المجهود الذهني الخاص بالتصوير، وانطلاقًا من هذه العوامل، شعرت بدوار وعدم اتضاح للرؤية".

كما أصيب المخرج أحمد الجندي بنفس الحالة، ما دفعه لقياس الضغط داخل موقع التصوير، حيث فوجيء بارتفاع ضغطه وانخفاض ضغطي بشكل كبير.

وتابع: "طالب الطبيب حينها بسرعة نقلي إلي المستشفي، لأن حالتي تخطت حد الإرهاق العادي، بحسب قوله، حيث ألغي الجندي التصوير يومها، وانتقلت إلى مستشفي دار الفؤاد، وقام الأطباء بتركيب محاليل طبية لضبط الضغط، وبالفعل تحسنت حالتي، ولكني فوجئت بانخفاض الضغط مجددًا في اليوم التالي، حيث حصلت علي إجازة ليوم واحد، وسرعان ما أستأنفت التصوير المقرر استمراره إلى نهاية رمضان".

ويشارك في بطولة "الواد سيد الشحات" هنا الزاهد، محمد عبدالرحمن، محمد محمود وعدد كبير من ضيوف الشرف.