لقي فلاح من قرية مطرطارس بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، مصرعه غرقا، إثر سقوطه ببحر تنهلة، وانتشلت قوات الإنقاذ النهري جثته، ونقلت لمستشفى سنورس المركزي، وفقا لبيان أمني، مساء اليوم.

تلقى اللواء خالد شلبي مدير أمن الفيوم، إخطارا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بوجود غريق ببحر تنهلة بقرية مطرطارس بمركز سنورس، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري، إلى مكان البلاغ، وانتشلت الجثة.

وأفاد البيان الأمني، أنه بالفحص تبين أن الجثة لمواطن يدعى "أحمد. ج. ع" (32 سنة - فلاح)، يرتدي ملابسه كاملة، ولا توجد إصابات ظاهرية بالجثة، وأن والده قال إن ابنه مريض نفسيا، ورجح إصابته بحالة إغماء أثناء سيره على حافة البحر، مما أدى لسقوطه به وغرقه، ولم يتهم أحد أو يشتبه في الوفاة جنائيا.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 2783 إداري مركز سنورس لسنة 2019 م، وأخطرت النيابة للتحقيق.