أكد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية، أن إنتاج الدواجن يعد من أهم الأولويات في الفترة القادمة لما لها من دور مهم وحيوي في مواجهة ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء ومواجهة مافيا التلاعب بالمواطنين.

وأشار إلى أن القليوبية تمثل 60% من إنتاج الجمهورية في صناعة الدواجن ولذلك كان لابد من عودة بورصة الدواجن الي كامل طاقتها بعد توقف دام سنوات كانت تدار من سماسرة هذه المهنة الذين يحققون أرباحا خالية بالملايين

وأضاف المحافظ أنه جرى وضع خطة للنهوض ببورصة الدواجن، وذلك في إطار جهود وحرص المحافظة لتفعيل دورها لخدمة المربيين وأصحاب المزارع والنهوض بالصناعة من خلال تطوير المزارع والعنابر وتحويلها إلى النظام الإلكتروني.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بحضور إيمان ريان نائب المحافظ، والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام، واللواء محمد عبدالوهاب السكرتير العام المساعد، والمهندس حسن زايد وكيل وزارة الزراعة، والدكتورة أمل العسيلي وكيل وزارة الطب البيطري، وعادل صبرة مدير عام الشؤون المالية والإدارية بالمحافظة ومجدي نجاح المدير التنفيذي لمشروع بورصة الدواجن بالمحافظة.

وطالب المحافظ المدير التنفيذي لبورصة الدواجن بخطة عمل تسهم في إنجاح البورصة من خلال إنشاء قاعدة بيانات دقيقة وواضحة لكل المربيين لتسهم فى حل المشكلة ومعرفة الوضع القائم لجميع المزارع على مستوى المحافظات لتساعد المختصين في وضع آليات وحلول سريعة لمشكلات مربي الدواجن سواء في مجالات الإرشاد والتوعية أو التسويق.

وأضاف المحافظ أنه سيتم الإستعانة بذوي الخبرات السابقة في هذا المجال لإنجاح المنظومة الجديدة للبورصة من خلال دعمها بما يلزم من إمكانيات بشرية ومادية لضبط أسعار الدواجن ومنع ذبحها خارج المجزر حفاظا على صحة المواطنين وتوفير الأدوية واللقاحات.

وتجدر الإشارة إلى أن المحافظ أصدر قرارًا بتعيين مجدي نجاح مديرًا تنفيذيًا لمشروع بورصة الدواجن بالمحافظة.