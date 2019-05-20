طالبت لجنة الخطة والموازنة في البرلمان تأجيل مناقشة ميزانية وزارة الاتصالات، بعدما سادت حالة ارتباك لعدم دقة الأرقام الواردة بين الإيرادات والمصروفات، وما تم تحقيقه العام الماضي، بما هو منتظر للعام الجديد.

جاء ذلك في الاجتماع الذي حضره وكلاء اللجنة "ياسر عمر، مصصفى سالم"، وأمين اللجنة عصام الفقي.

واستعرض في بداية الاجتماع مسؤولي الوزارة مصروفات الإنفاق على تطوير البنية المعلومانية، وإسهام الوزارة في قواعد الرقابة الإدارية ودعم السلع التموينية وحملة 100 مليون صحة.

وطرح مسؤولي الوزارة إمكانية تحقيقهم لـ 26 مليون جنيه كإيرادات، بعدما حققوا في العام الماضي 700 مليون جنيه فقط، ما استدعى انتباه أعضاء اللجنة، الذين طالبوا توضيح مفصل بالفارق الهائل وكيفية تحقيقة. وشهد الاجتماع تشديد من النواب مصطفى سالم، وياسر عمر، وإيهاب منصور بضرورة تفسير الأمر.

وقال وكيل اللجنة ياسر عمر، كنا نأمل أن تأتي وازرة الاتصالات بموازنة محكمة ودقيقة لآن "كلها مهندسين"، موضحًا أن لجنة الخطة كان المفترض أن تنتهي اليوم من كل ما يتعلق بالموازنات، إلا أنه سيتم تأجيل الأمر للأربعاء المقبل لمناقشة موزانة وزارة الاتصالات.