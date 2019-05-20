السفير عبد الرحمن صلاح ضيف ريهام السهلي في "المواجهة"

يكشف السفير عبدالرحمن صلاح، آخر سفير لمصر في تركيا مساء اليوم الاثنين، مع الاعلامية ريهام السهلي في برنامج "المواجهة"، على شاشة "إكسترا نيوز" العلاقة بين السلطة التركية وجماعة الإخوان الإرهابية، ومراحل هذه العلاقات وتحديدا من 2010 إلى 2013، بعد أن اتيحت له الفرصة أن يكون شاهد عيان على العديد من الأحداث، بل ومشاركا فيها بحكم طبيعة منصبه.

ويتحدث السفيرعبدالرحمن صلاح كيف وثق رؤيته وتجربته من خلال كتاب أصدره مؤخرا بعنوان "كنت سفيرا لدى السلطان"، وتدور أحداث الحلقة حول كواليس وأسرار العلاقات المصرية التركية في هذه المرحلة، وكيف كانت طبيعة العلاقة بين رجب طيب أردوغان رئيس تركيا، وجماعة الإخوان الإرهابية خلال السطو على حكم مصر لمده عام، وقبل إسقاط المصريين لدولة المرشد.

وسيكشف خلال الحلقة كل محطات حياته من البدايات وحتى مختلف مراحل مشواره المهني بالخارجية المصرية.