بالصور| هبوط أرضي على مساحة 15 مترا في المحلة

شهدت منطقة الزهراء التابعة لحي أول مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية اليوم، هبوطًا أرضيًا، ما أصاب حاله من الغضب لتجاهل مسئولي القيادات التنفيذية لشكواهم واستغاثاتهم المتكررة.

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من العميد حسام الخشن مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة بحدوث هبوط أرضي بشكل مفاجئ بمنطقة الزهراء بدائرة القسم.

وانتقلت القيادات الأمنية والتنفيذية إلى مكان الواقعة وتبين وقوع هبوط أرضى على مساحة 15 مترًا.

كما وجه المهندس محمد سراج رئيس مجلس مركز ومدينة المحلة في تعليماته إلى المحاسب محمد داود رئيس حي أول المحلة بالضرورة إجراء أعمال صيانه للهبوط الأرضي وصيانه شبكات الصرف الصحي مواسيرها لتأمين أرواح المواطنين.