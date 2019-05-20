ضبط 400 لتر سولار بالسوق السوداء في حملة بمطروح

تمكنت مديرية تموين مطروح بالتعاون مع قسم مباحث التموين، من ضبط عدد من المخالفات منها ضبط مواد بترولية 400 لتر سولار، جرى تجميعها بواسطة أحد الأشخاص بغرض بيعها في السوق السوداء وضبط محل يعرض بيع بويات منتهية الصلاحية بـ 150 عبوة منتهية الصلاحية بمدينة الحمام بمطروح.

وصرح المهندس السيد أبواليزيد مدير مديرية التموين بمطروح، أنه تم ضبط مخالفات بيع بأزيد عن السعر الرسمي للسجائر وعرض لحوم غير مغطاة للبيع ومخالفات تتعلق ببعض المخابز البلدية بالمدينة منها ضبط مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن ومخالفات عدم وجود سجلات التفتيش بالمخبز، أو إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخالفات عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة ببعض المحال التجارية.

وأضاف أنه جرى التحفظ على المضبوطات من السولار المدعم والبويات منتهية الصلاحية، وتم قيد المحاضر بقسم شرطة الحمام للعرض على الجهات المعنية.