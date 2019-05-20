"تجارة المنصورة" تجهز قاعات لإنشاء معهد مع الأكاديمية الروسية

بحث الدكتور محمد عطوة عميد كلية التجارة جامعة المنصورة، اليوم، في اجتماع مع مسؤولي مركز التقنية بالجامعة ما يلزم الدعم التقني والرقمي من شبكات وتجهيزات إلكترونية لقاعات ومدرجات الكلية وتكون البداية للبرامج المتميزة الجديدة، سواء بالتعاون مع جامعة مانشستر متروبوليتان في بريطانيا أو جامعة فيتوتاس ماجنوس في ليتوانيا.

وقال عطوة، في تصريح صحفي، إنه جار استكمال التجهيزات اللازمة تمهيدا لإنشاء معهد الإدارة العامة بالتعاون مع الأكاديمية الروسية الرئاسية للاقتصاد الوطني والإدارة العامة، والذي سيعود بالنفع على المجتمع وتجهيز القيادات العامة بما يناسب مواقعهم الإدارية.

وأضاف أن التجهيزات الجديدة تتنوع ما بين إضافة الوسائل التعليمية المختلفة من سبورات ذكية تفاعلية متقدمة داخل القاعات الدراسية، وتحويل المقررات لمحتوى رقمي لتطوير العملية التعليمية بكلية التجارة لتواكب الكلية التطورات الحديثة في أساليب التعليم والوسائل التعليمية المستخدمة للوصول إلى خريج مؤهل قادر على المنافسة فى سوق العمل داخليا وخارجيا.