تمكنت حملة تموينية، لإدارة تموين مركز أول الفيوم، من ضبط 800 كجم دقيق بلدي مدعم، لدى صاحب مخبز بقرية دسيا، الذي يجمعه من أجل بيعه في السوق السوداء، وفقا لبيان صحفي، مساء اليوم.

وكانت الحملة التموينية، تحت إشراف المحاسب عبدالفتاح شرف، وكيل وزارة التموين بالفيوم، ورئاسة المحاسب رمضان محمد عبد الباقي، مدير عام تموين مركز الفيوم أول، تمكنت من ضبط 800 كجم دقيق بلدي مدعم لدى صاحب مخبز بقرية دسيا، قبل تهريبه وبيعه في السوق السوداء.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم ١٨٩ جنح من أمن دولة طوارئ لسنة 2019م، وأخطرت النيابة للتحقيق.