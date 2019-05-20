أعلنت وزارة التعليم العالي أسماء أفضل المتقدمين للمسابقة القومية لدعم الابتكارات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة لطلاب الجامعات المصرية.

وأكد الدكتورخالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان، اليوم، أهمية تعزير مشاركة متحدي الإعاقة في كل الأنشطة وتهيئة بيئة مناسبة لهم، حيث تعتبر قضية دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في التنمية من خلال إيجاد أفكار ابتكارية تخدم احتياجاتهم أحد القضايا التنموية المحورية على الصعيدين العالمي والمحلي.

ضمت لجنة التحكيم والإشراف على المسابقة أعضاء من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث جاء الطالب باهي أحمد محمد كامل بالمعهد التكنولوجي العالي بالعاشر من رمضان بالترتيب الأول، وديانا نصحي زكي بكلية الفنون التطبيقية جامعة 6 أكتوبر بالترتيب الثاني، وريم عصمت لكلية الفنون التطبيقية جامعة 6 أكتوبر بالترتيب الثالث، وسلوى محمد عبدالرحمن بكلية الفنون التطبيقية جامعة 6 أكتوبر بالترتيب الرابع، وأحمد عبدالرحمن محمد بكلية الهندسة جامعة عين شمس بالترتيب الخامس، وعمرو محمد أحمد بكلية التربية الرياضية جامعة بني سويف بالترتيب السادس.

وقال الدكتورطايع عبداللطيف، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية إن منافسات المسابقة القومية لدعم الابتكارات لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة ومتحدي الإعاقة لطلاب الجامعات المصرية جاءت تنفيذا لإستراتيجية الوزارة، وكذا خطة قطاع الأنشطة من خلال توقيع بروتوكول التعاون مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة وتحت إشراف أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأشار مستشار الوزير للأنشطة الطلابية إلى أن المسابقة تم إطلاقها على المواقع الرسمية لأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ومعهد إعداد القادة، وقطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة، والمجلس الأعلى لشئون التعليم والطلاب، والاتحادات الطلابية وإدارات رعاية الشباب بالجامعات والمعاهد العليا.

ولفت طايع إلى أن قيمة الجوائز مائة وخمس آلاف جنيه، حيث تبلغ قيمة الجائزة الأولى خمسون ألف جنيه، والثانية خمسة وثلاثون ألف جنيه، والثالثة عشرون ألف جنيها.

وأضاف طايع عبد اللطيف أن عدد المتقدمين للمسابقة بلغ 66 طالبا، تمت مراجعتهم بشكل أولي لتحديد مدى استيفائهم للشروط والمعايير الخاصة بالمسابقة، وانتهت إلى مطابقة 54 متسابقا للشروط، موضحًا أنه تم اختيار وترتيب عدد 6 متسابقين كأفضل متقدمين للمسابقة من طلاب البكالوريوس.