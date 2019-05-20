آخر سفير مصري لدى تركيا: نحرص على انتقاء أفضل العناصر للسلك الدبلوماسي

قال السفير عبدالرحمن صلاح، آخر سفير مصري لدى تركيا، إن انتقاء العناصر التي تدخل السلك الدبلوماسي المصري أهم أسباب نجاح الدبلوماسية المصرية.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج "المواجهة"، عبر شاشة "اكسترا نيوز"، أن اختيار أفراد الدبلوماسية يجري وفقا لمعايير الكفاءة والثقافة والانفتاح على الآخرين والانتماء الوطني، بالإضافة إلى التدريب المتواصل والقدوة الحسنة من كبار الدبلوماسية المصرية.

وتابع أنه استمر في العمل الدبلوماسي 38 سنة قبل أن يخرج على المعاش، حصل فيها على رعاية كبار الدبلوماسيين المصريين من أمثال السفراء عمرو موسى، أحمد أبو الغيط ونبيل العربي.

وأردف أن مدرسة الخارجية المصرية تعتمد على التجربة العملية، حيث يقوم قدامى وكبار الدبلوماسية المصرية بتدريب العناصر الجديدة، على عدة أمور منها التنسيق بين مختلف الوزارات وصياغة مواقف مصر التفاوضية.