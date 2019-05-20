أمام معاناة بعض السوريين المقيمين فى مصر، خاصة الذين تم استبعادهم من إعانات المفوضية السامية لشئون اللاجئين، سارعت الكثير من الفرق التطوعية والجمعيات الأهلية وأهل الخير، لتقديم إعانات عاجلة لهم لتدبير احتياجاتهم فى شهر رمضان، ومنها مبادرة «سوريا الأهل»، التى أطلقها عدد من المصريين وتُعنى بشئون اللاجئين السوريين المقيمين فى مصر.

"سوريا الأهل" توزع "شنط وسلال غذائية" فى أكتوبر وحلوان والمعادى ومدينة نصر

مئات الشكاوى من سوريين استُبعدوا من برنامج الغذاء العالمى، استقبلتها المبادرة، فقررت تعويضهم بصرف مساعدات، وبحسب باسم الجنوبى، مسئول المبادرة، يتم توزيع كراتين وشنط أغذية: «اللاجئون السوريون فى مصر لديهم مشكلتان، الأولى هى الزيادة المطردة فى أعدادهم فى مقابل انخفاض الدعم الموجه لهم، لذا قررنا من تلقاء أنفسنا تقديم كافة المساعدات، فهم فى النهاية أشقاؤنا وبحاجة إلى مزيد من التعاطف والدعم ليتجاوزوا هذه الأزمة»، مؤكداً أن التوزيع يكون فى مقرات الجالية السورية فى مدينة 6 أكتوبر وحلوان والمعادى ومدينة نصر.