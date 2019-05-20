أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، حرص مصر على استضافة المقر التنفيذى لسكرتارية اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، وقال، خلال لقائه اليوم، وفد مفوضية الاتحاد الأفريقى لتقييم ملف استضافة مصر للمقر، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى يضع دخول تلك الاتفاقية حيّز التنفيذ بين أهم أولويات رئاسة مصر للاتحاد الأفريقى. وتابع: «نقدّر أهمية تعزيز التعاون التجارى بين دول القارة، لأن إزالة الحواجز الجمركية تسهم فى تقليل أسعار السلع، وتخدم أهداف تحقيق التنمية المستدامة بأفريقيا»، فيما أشاد وفد المفوضية بدعم مصر قضايا التنمية بالقارة.

فى سياق منفصل، وجّه «مدبولى»، الجهات المسئولة فى الدولة بسرعة طرح أكبر عدد ممكن من الأراضى الصناعية لتلبية رغبة المستثمرين الصناعيين، مشدّداً، خلال رئاسته اجتماع المجلس التنسيقى للمناطق الصناعية اليوم، على ضرورة إصدار تراخيص البناء بأقصى سرعة وإنهاء إجراءات الحجز والتخصيص لتلك الأراضى، وأكد أن النهوض بالقطاع الصناعى وإتمام خارطة المناطق الصناعية يأتى على رأس أجندة أولويات عمل الحكومة، باعتبارها أحد المطالب الرئيسية للمُصنعين والمستثمرين.

رئيس الوزراء يوجّه بسرعة طرح "الأراضى الصناعية".. و229 فرصة بالمحافظات و196 بالمدن الجديدة قريباً

وقال «مدبولى» إن «الخارطة» ستعتبر نواة للأنشطة الاستثمارية ومنظومة واضحة وآلية موحّدة ومعلنة لتخصيص الأراضى الصناعية، بغض النظر عن مالك الأرض، وهناك سهولة فى الحصول على التراخيص، حتى للمستثمرين فى الخارج، معتبراً ذلك نقطة مهمة فى إصلاح منظومة الصناعة المصرية.

وقالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إنه يتم التنسيق للترويج للفرص الاستثمارية فى قطاع الصناعة عبر خريطة استثمارية أعدتها الوزارة، توفر فرصاً استثمارية فى كل المجالات الاقتصادية بجميع المحافظات عبر حوافز وضمانات غير مسبوقة.

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك 425 فرصة صناعية مؤكدة فى الخريطة الاستثمارية الموحّدة للمناطق الصناعية، منها 229 فرصة بالمحافظات، و196 فرصة بالمدن الجديدة، وسيتم الإعلان عن طرحها قريباً.