اتفق المجلس العسكرى الانتقالى وقوى الاحتجاج فى السودان، فجر اليوم، على استمرار المفاوضات حول تشكيل مجلس يدير شئون البلاد، فى أولى جلسات التفاوض بين الطرفين، بعد توقف استمر ثلاثة أيام، وقال المتحدث باسم المجلس، شمس الدين كباشى، إن «الاجتماع ناقش هيكلة السلطة السيادية، وتم الاتفاق على مواصلة التفاوض، الاثنين 9 مساءً، فى القصر الجمهورى، آملين الوصول إلى اتفاق نهائى».

وقبل انتهاء جولة المفاوضات فى الساعات الأولى من صباح اليوم، قال تجمع «الحرية والتغيير»، الذى يقود الاحتجاجات، فى بيان: «لا نستعجل النصر المبين، ولو كنا على عجلة من أمرنا لَوُئدت ثورتنا فى مهدها، لكننا صمدنا وصبرنا فى الشوارع وانتظمنا فى المواكب لأشهر، فى ثورة تصاعدية أدهشت كل العالم».

وكانت المحادثات بين الطرفين عُلقت، يوم الأربعاء الماضى، لمدة 72 ساعة، بقرار من رئيس المجلس العسكرى، الفريق عبدالفتاح برهان، الذى قال إن الأمن تدهور فى العاصمة، بعدما نصب المتظاهرون متاريس فى الشوارع، ودعا إلى إزالتها.

قوى الحرية والتغيير: "لا نستعجل النصر المبين"

وقبل تعليقها بيومين، كانت المفاوضات أحرزت تقدماً مهماً، إذ اتفق الطرفان على فترة انتقالية مدتها 3 سنوات، وتشكيل 3 مجالس للسيادة والوزراء والتشريع لحكم البلاد خلال هذه الفترة، لكن أعمال عنف حدثت فى اليوم نفسه فى محيط موقع الاعتصام، أمام القيادة العامة للجيش، ما أدى إلى وفاة 5 متظاهرين وضابط جيش.