تتصف إمراة برج الحوت بالوفاء لإصدقائها، ومن عيوبها عدم القدرة في التحكم في إنفعالاتها.

وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد حظ اليوم لبرج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر يدعم علاقتك بالأصدقاء وتشارك البعض في مشروع أو نشاط وتستفيد جيدًا من معلوماتك.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

إذا كنت خاليًا ففينوس في منزل العلاقات تعدك بميلاد علاقة عاطفية ومشاعر جميلة.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنانة حنان مطاوع، ويوافق تاريخ ميلادها 23 فبراير.