بعد دخول محور روض الفرج "جينيس".. 7 معلومات عن الموسوعة العالمية

سُجل محور "روض الفرج" في موسوعة "جينيس" العالمية، بوصفه أعرض جسر معلق في العالم، حيث يبلغ عرض الكوبري 67.3 متر، وكان الرقم القياسي السابق مسجلا لجسر في كندا بعرض 65.2 متر.

"الوطن" توضح بدورها أهم المعلومات عن موسوعة "جينيس" العالمية، والتي تعد الموسوعة الأهم لتسجيل الأرقام القياسية حول العالم:

- تم إصدار أول نسخة من الموسوعة في 1955 بواسطة شركة غينيس.

- تعد هذه الموسوعة من أدق المراجع التي يتم الرجوع إليها في معرفة الأرقام القياسية.

- تسجل الموسوعة كل الأرقام القياسية أو الأعلى في كل مجال مثلاً: أكبر وأسرع وأثقل وأثرى وتحتوي هذه الموسوعة على العديد من المعلومات حول العالم، في كافة مجالات الحياة.

- الموسوعة هي أول موسوعة يباع منها في الأسواق 100 مليون نسخة حتى اليوم، وهو رقم قياسي بحد ذاته يخولها للدخول إلى الموسوعة هي الأخرى.، حيث طبعت عام 2006 كتاب تضمن 64,000 رقماً قياسياً عالمياً في شتى المجالات والفعاليات الفردية والجماعية.

- موسوعة "جينيس" تشمل تسجيل أرقام قياسية، كما تقوم بإصدار كتاب سنوي، الكتاب حقق رقما قياسيا لبيعه ما يزيد عن مئة مليون نسخة في 200 دولة، و40 لغة مختلفة.

- يتم وضع العديد من الإجراءات والتعليمات لتسجيل رقم جديد في الموسوعة أو بكسر رقم موجود بالفعل، ويجب أن تكون الفكرة مُثار اهتمام أكبر عدد ممكن من الناس دون أن تحاول كسر القانون.

- أسسها البريطاني هيوغ بيفر، في عام 1951، حيث بدأ فكرة كتاب "غينيس" للأرقام القياسية، بعد رحلة الصيد قضاها مع أصدقائه.