متحدث الكهرباء يكشف موعد الإعلان عن الزيادة الجديدة في الأسعار

قال الدكترو أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء سيُعلن تفاصيل تحريك أسعار شرائح الاستهلاك، اليوم الثلاثاء، بشكل رسمي، في مؤتمر صحفي.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، عبر شاشة "صدى البلد"، اليوم، أن منظومة الأسعار الجديدة ستُطبق بداية من شهر يوليو، والتي ستظهر في الفواتير التي ستُحصل في شهر أغسطس.

في سياق متصل، قال متحدث وزارة الكهرباء، إن شبكات الكهرباء أصبحت أقوى، مؤكدا عدم حدوث تخفيف أحمال الكهرباء خلال شهر رمضان.

وتابع، أنه جرى صرف 22 مليار جنيه لتطوير الشبكة خلال سنوات الأربع الأخيرة، كما جرى صرف حوالي 47 مليار جنيه في السنوات الأربع الماضية من أجل تطوير شبكات نقل الكهرباء، وأن احتياطي الكهرباء في مصر يقدر بـ25%.

وأكد أنه لن يُجرى تخفيف أحمال الكهرباء في الصيف المقبل، لافتًا إلى أنه يتم العمل على تقوية شبكات الكهرباء وتدعيمها من أجل تقليل الأعطال ولكي تصبح أكثر قدرة على تحمل الأحمال الكهربائية الكبيرة.