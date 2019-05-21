مسلسل كلبش 3 في الحلقة 15.. اللواء جلال يحذر سليم الأنصاري من أكرم

تشهد الحلقة 15 من مسلسل كلبش 3، تطورات جديدة حيث يظهر الإعلام بما حدث في اجتماع وزراء البترول العرب ومقتل الإرهابي الوحيد.

ويسل أكرم صفوان سليم الأنصاري عن سبب ذهابه لمكان اجتماع الوزراء العرب فيقول له إن سبب ذهابه هو حماية حسام وكان على أكرم أن يبلغه بما سيحدث هناك خلاف قوي بين أكرم صفوان وبينه.

ويقول لسليم الأنصاري إنه سيقوم بتأخير حقن ابنه مالك وسليم ينهره بشدة وينفعل عليه، أما اللواء جلال خطاب يحذره من أمجد شقيق أكرم المزروع في الشرطة لمراقبته.

ويبلغ سليم الأنصاري اللواء جلال أنه يستخدم أمجد لتوصيل معلومات مضللة لأكرم، ما يجعل خطاب يستدعي المذيعة شهيرة ويسألها عن ما هو هدفها بالضبط مما تفعله ويكشف لها أدلة عن أشياء تثبت عكس ما تقوله تماما.

وتخبر شهيرة بما حدث لكنه يرد عليها بأن أدلة الأجهزة الأمنية مضللة وغير حقيقية.