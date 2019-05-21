قال الفنان سامح حسين، إنه عمل في بعض المهن الشاقة، قبل دخوله الوسط الفني أثناء دراسته الجامعية.

وأضاف، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد والفنانة جيهان خليل في برنامج "سيرة الحبايب" المذاع عبر فضائية "TEN": "اشتغلت حداد مسلح ونجار وجرسون ونقاش فترة لحد ما بقيت مقاول".

وأوضح حسين، أنه جاد جدًا في العمل وعلاقاته مع الآخرين، وإنه ليس بالضرورة أن يكون الفنان الكوميدي، "بيهزر كتير"، بحسب وصفه.

وتابع: "صرت كوميديان بسبب طبقة صوتي، وكنت بمثل دور في مسرح الجامعة، وقولت جملة باللغة العربية ولقيت الجمهور بيضحكوا عليها، وحزنت ساعتها، ولكن الأمر كان انطلاقة لي".

وأضاف: "دراستي في كلية الحقوق جامعة عين شمس، وجيلي معظمهم محامين أو إداريين في مسرح الدولة، وبعدها دخلت كلية آداب شعبة تمثيل ومسرح".

وعن دخوله الوسط الفني، قال سامح حسين: "أول مرة قمت بالتمثيل كان على مسرح الجامعة، وكنا نمثل في كلية حقوق، مسرحية تراجيدي".

وأضاف: "كان دوري في أول مسرحية لي قول جملة واحدة هي (باسم مواطني المدينة) وبعد ما قلتها لقيت أصحابي بيضحكوا علي".

وتابع: "يوم عرض المسرحية، وجدت الجمهور وكنت بترعب جدًا من المسرح، نسيت الجملة اللي مفروض أقولها ومعرفتش أجمع أي كلمة خالص، فعملت نفسي أغمي عليه عشان أتفادى الموقف، فالمشهد المفروض يكون تراجيدي فبقى كوميدي جدًا".