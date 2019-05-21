حاولت مليشيات الحوثي الإرهابية، استهداف أحد المرافق الحيوية في مدينة نجران السعودية، بطائرة دون طيار تحمل متفجرات، بحسب المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي.

وقال "المالكي" إن المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تواصل تنفيذ الأعمال الإرهابية التي تمثل تهديدًا حقيقيًا للأمن الإقليمي والدولي، من خلال استهدافها للمدنيين من مواطنين ومقيمين من جميع الجنسيات، بالإضافة للأعيان المدنية والمرافق المدنية، بحسب "سكاي نيوز".

وحذر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بأشد العبارات من مواصلة استهدافها للأعيان المدنية والمرافق المدنية والمدنيين، وشدد على أنه سيكون هناك وسائل ردع حازمة وستتخذ قيادة القوات المشتركة كل الإجراءات الرادعة بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.