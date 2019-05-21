تمكن القمر الصناعي المصري "EgyptSat-A"، من التقاط فيديو للكرة الأرضية، ليصبح أول قمر يلتقط فيديو بتقنية 4K فائق الوضوح للكرة الأرضية، بحسب المقطع الذي نشرته، فضائية "روسيا اليوم"، مساء أمس الاثنين.

وأوضحت شركة "سين" البريطانية لتصنيع أنظمة الفيديو، التي قامت بتصنيع الكاميرات للقمر الصناعي، أن القمر أثبت بنجاح نظام الفيديو فائق الوضوح بدقة 4K في المدار، كما نوهت إلى أن هذا الفيديو هو الأول من نوعه في العالم الذي يبث بدقة 4K من مركبة فضائية.

ويظهر في الفيديو المنشور على موقع شركة "سين"، البحر الأبيض المتوسط ​​والبحر الأحمر بدقة عالية جدا.

ويذكر أن القمر الصناعي المصري "Egyptsat-A" يمتلك نظاما يتكون من 6 كاميرات فيديو، اثنتان منها محمولتان ومتنقلتان، إضافة إلى جهاز كمبيوتر يتحكم في الكاميرات ويعالج الفيديوهات.

وصنع القمر الصناعي المصري بواسطة شركة "إينيرغيا" الروسية للأجهزة والصواريخ الفضائية، بطلب من حكومة جمهورية مصر العربية، ويخصص لتصوير سطح الأرض بدقة فائقة.