تمكن القمر الصناعي المصري "EgyptSat-A"، من التقاط فيديو للكرة الأرضية، ليصبح أول قمر يلتقط فيديو بتقنية 4K فائق الوضوح للكرة الأرضية، بحسب المقطع الذي نشرته، فضائية "روسيا اليوم"، مساء أمس الاثنين.

وأوضحت شركة "سين" البريطانية لتصنيع أنظمة الفيديو، التي قامت بتصنيع الكاميرات للقمر الصناعي، أن القمر أثبت بنجاح نظام الفيديو فائق الوضوح بدقة 4K في المدار، كما نوهت إلى أن هذا الفيديو هو الأول من نوعه في العالم الذي يبث بدقة 4K من مركبة فضائية.

وترصد "الوطن" معلومات عن القمر الصناعي المصري "EgyptSat-A"، فيما يلي:

صُنع القمر الصناعي "إيجيبت سات A" بالمشاركة مع روسيا، خلال الجهود المشتركة بين مصر وروسيا، ليكون عوضًا عن القمر الصناعي الذي فقد في فبراير 2015 بعد إطلاقه في 16 أبريل 2014.

يتخصص القمر الصناعي الجديد في التصوير الفوتوغرافي، وهو من أقمار الاستشعار عن بعد تُصوِّر الكرة الأرضية من الفضاء بصورة عالية الدقة تسمح لأجهزة الدولة برسم حدود ومعالم الدولة في التخطيط العمراني والخرائط الاليكترونية، كذلك المشاركة في كل ما يحدث على الأرض من ظواهر طبيعية.

ويتميز القمر الجديد عن السابق بمواصفات فنية زادت من قدرة ذاكرته باستخدام سعات أكبر، والقمر صناعة مصرية وإدارته مصرية 100%، ويتجاوز عمره الافتراضي الـ 11 سنة لأنه من الأقمار الكبرى.