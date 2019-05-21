تستمر أحداث مسلسل "شقة فيصل" بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، في حلقته الـ 15، حيث تنتهي الحلقة السابقة من المسلسل بإبلاغ صاحب العمارة عن شقة فيصل، واتهامهم بأنهم يستخدمون الشقة في أعمال منافية للآداب.

يشهد الصول "حمزة" بأن الشقة ليس عليها أي شيء وأن ساكنيها لا يفعلون ما يخالف القانون، فيتم حبس مقدم البلاغ.

تقع سكر في غرام ميزو، بسبب مواقفه الشجاعة ووقوفه بجوارها.

"شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبدالعزيز، أيتن عامر، صلاح عبدالله، نسرين أمين، ومن إخراج شيرين عادل، وجرى الانتهاء من تصويره عام 2016، قبل رحيل الفنان وائل نور.