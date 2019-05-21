تستمر أحداث مسلسل "شقة فيصل" بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، في حلقته الـ 16، حيث تنتهي الحلقة السابقة بوفاة "فيصل" ويطلب السكان من "ميزو" أن يحصل على ميراثه من الشقة ويتركها إلا أنه يرفض.

ويطلب وائل نور "أيمن ريموت"، يد "شربات" أرملة فيصل وتوافق على طلبه، وتطلب الصحفية شيماء من "ميزو" مقابلة الشعراء لتعريفهم به وبموهبته.

"شقة فيصل" بطولة كريم محمود عبدالعزيز، أيتن عامر، صلاح عبدالله، نسرين أمين، ومن إخراج شيرين عادل، وجرى الانتهاء من تصويره عام 2016، قبل رحيل الفنان وائل نور.