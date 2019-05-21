تستعرض "الوطن" أهم أحداث وفعاليات، اليوم الثلاثاء، 21 مايو، في مصر والوطن العربي والعالم، على النحو التالي:

ثاني ليالي السيرة الهلالية بمركز إبداع بيت السحيمي

يستضيف مركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز ثاني ليالي السيرة الهلالية في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً.

حفل توزيع جوائز "المسرح للجمهور" بالإسكندرية

يستضيف قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية حفل توزيع الجوائز على الفائزين بالمهرجانات الختامية لموسم "المسرح للجمهور".

الاحتفالية السابعة لليوم العربي لكفاءة الطاقة

تنظم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة الطاقة) بالتعاون مع المركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (RCREEE) والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) الاحتفالية السابعة لليوم العربي لكفاءة الطاقة.

ليلة حكي بالمعهد الفرنسي في مصر

يُقيم المعهد الفرنسي في مصر، ليلة حكي، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بالمنيرة، تنظمها فرقة الورشة المسرحية؛ وذلك في إطار ليالي رمضان.

"قواعد العشق الأربعين" على مسرح سيد درويش

يستضيف مسرح سيد درويش بالإسكندرية العرض المسرحي "قواعد العشق الأربعين" وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

حفل فرقة معيوف مجلى للفنون الشعبية بالأوبرا المصرية

تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر بالتعاون مع سفارة الكويت بالقاهرة، حفلا لفرقة معيوف مجلى للفنون الشعبية وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية.

حفل دينا الوديدي وفرقتها بالمسرح المكشوف

تنظم دار الأوبرا المصرية في إطار سهراتها الرمضانية، أمسية غنائية تحييها الفنانة دينا الوديدي وفرقتها وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء على المسرح المكشوف بالأوبرا.

حفل مركز تنمية المواهب بمعهد الموسيقى العربية

يستضيف معهد الموسيقى العربية حفل لمركز تنمية المواهب وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

عودة بعثة منتخب سلاح الشيش من الصين

تعود بعثة منتخب سلاح الشيش من الصين في تمام الثانية والنصف فجرا بعد انتهاء منافسات الجائزة الكبرى التي أقيمت على مدار 3 أيام متتالية.

مباريات الدوري المصري

تقام مباراة كرة القدم بين فريقي "المصري والإنتاج الحربي" على استاد الجيش بالسويس في تمام الساعة العاشرة مساء، و تقام مباراة كرة القدم بين فريقي "سموحة وبتروجيت" على ستاد حرس الحدود في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام مباراة كرة القدم بين فريقي "طلائع الجيش والاتحاد السكندري" على ستاد جهاز الرياضة في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام مباراة كرة القدم بين فريقي "وادي دجلة وحرس الحدود" على ستاد المقاولون العرب في تمام الساعة العاشرة مساء، وتقام مباراة كرة القدم بين فريقي "إنبي ومصر المقاصة" وذلك ضمن منافسات الأسبوع الثالث والثلاثون من بطولة الدوري العام المصري وتقام المباراة على ستاد بتروسبورت في تمام الساعة العاشرة مساء.

محافظ الدقهلية يستقبل شكاوى المواطنين

يستقبل محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروبيم في التاسعة والنصف صباحا المواطنين الراغبين في عرض طلباتهم ومشكلاتهم في إطار لقاء مفتوح بحضور القيادات التنفيذية والمحلية وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.