كوميديا "ميزو" ورحلة القاهرة.. ملخص أحداث "شقة فيصل"

في أول أعماله الدرامية التي انفرد فيها ببطولة مطلقة، يظهر كريم محمود عبدالعزيز، جوانب أخرى من براعته الفنية في مسلسل "شقة فيصل"، الذي يشاركه فيه عدد من الفنانين مثل صلاح عبدالله، وأيتن عامر، وغيرهما.

وبعد عرض 15 حلقة من "شقة فيصل"، يعرض "الوطن" أبرز الأحداث التي وقعت خلال النصف الأول من عرضه.

البداية

استهل مسلسل "شقة فيصل" بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز، والذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، في حلقته الأولى، جرعة كوميدية في أولى مشاهد الحلقة الأولى بعد سقوط "ميزو - كريم عبدالعزيز" في مياه الأمطار التي غرقت بها شقته في النوة التي ضربت الإسكندرية واستيقاظه من نومه بعد أن كان يحلم أنه أصبح مغنيا مشهورا.

وظهر الفنان أحمد فتحي الذي يؤدي دور "زغللة" شقيق "ميزو" ويعمل بالأعمال غير المشروعة الذي يمطر شقيقا بإفيهات عن حالتهم الاقتصادية المتدنية.

ويتسبب الفنان أحمد فتحي الذي يؤدي دور "زغللة" شقيق "ميزو" بأعماله غير القانونية في محاولته الهروب على دراجة "الدليفري" التي يعمل عليها شقيقه إلى حادث.

"زغللة وعقدة ميزو"

يحضر "زغللة" فتاة ليل إلى المنزل الذي يعيش فيه وشقيقه ووالدته، ثم يحضر شقيقه "ميزو" فجأة ووالدتهما ليخبر "زغللة" والدته أن الفتاة برفقة شقيقه، فيقرر حينها "ميزو" ترك المنزل.

حيث يتسبب أحمد فتحي "زغللة" شقيق كريم عبدالعزيز "ميزو" في تحطم التاكسي الخاص بـ"التمساح" صديق "ميزو".

"سكر" تحاول الحصول على ميراث والدتها

وتتجه كل من "شربات" و"سكر" إلى خاليهما لمحاولة الحصول على ميراث والدتهما منه إلا أنه يطردهما دون أن يحصلا على شيء.

ويتم إلقاء القبض على "ميزو" وصديقه "تمساح" من أحد الأفراح، ويخرجهما والد خطيبة ميزو إلا أنه ميزو بمجرد أن يخرج من الحجز يفسخ خطبته.

"ميزو" ورحلة القاهرة

ويقرر كريم محمود عبدالعزيز "ميزو" أن يترك منزله ويسافر إلى القاهرة، فتعطيه والدته مبلغ ألف جنيه إلا أن شقيقه أحمد فتحي "زغللة" يسرق المبلغ.

يصل "ميزو" إلى القاهرة ويكتشف أن المبلغ الذي بحوزته سرق فيتجه إلى شقة والده صلاح عبدالله "فيصل" الذي لا يعرفه، وتستمر الأحداث ويكتشف "ميزو" أن والده متزوجا من راقصه، حيث تعود "شربات" زوجة "فيصل" للقاهرة بعد دفن والدتها بصحبة شقيقتها "سكرة" التي تؤدي دورها الفنانة أيتن عامر.

ويخير صلاح عبدالله "فيصل" زوجته بين أن يعيش نجله بنفس الشقة أو أن يغادر هو وشقيقتها.

"ميزو" يحوذ على قلوب جيرانه

حيث يتمكن كريم عبدالعزيز "ميزو" من إنقاذ جارته "سعاد" من محاولة سرقة حقيبتها ويتعرف عليها وعلى أسرتها.

تطرده زوجة أبيه، بسبب ضربه للصوص في الشارع خوفًا من السمعة التي بدأ يكتسبها.

"شربات" ومحاولة التخلص من "ميزو"

تسرق "شربات" شقيقة أيتن عامر "سكر" بعضا من مصاغها، وتتهم "ميزو" بسرقتها ويلقى القبض عليه بسبب ذلك ولا تفلح توسلاته، إلا أن "سكر" تكتشف أن شقيقتها هي من سرقت الذهب وتذهب إلى قسم الشرطة وتخرج "ميزو".

"فيصل" والشعور بالأبوة

حيث يطلب "فيصل" من ابنه "ميزو" أن يصطحبه معه إلى الخارج، لضيقه من الجلوس بالمنزل.

ويطلب "فيصل" من نجله أن يكون له أبا وليس ابنا، ويحاول "ميزو" أن يمنع "فيصل" عن شرب الخمر إلا أن "فيصل" يوبخه بشدة ويرضخ له في النهاية.

من حلم الغناء إلى العمل "سايس"

ويتوسط الصول حكيم لـ "ميزو" بالعمل في أحد الملاهي الليلية، ولكنه يفاجأ بتعيينه سائسا للسيارات بالخارج، ويوافق على الوظيفة، أملا أن يلتقي الفنان الشعبي محمود الليثي، مثله الأعلى.

حيث يتمكن "ميزو" من الإمساك بلص حاول سرقة دهب "سكر"، لتبدأ حالة من الاستلطاف بينهما.

كما يساعد "ميزو" جاره "سعيد" ويعيد له اعتباره ويضرب من اعتدوا عليه ومعه زملائه الذين يعلمون بورشه غسيل السيارات.

شقة فيصل وشرطة الآداب

يعود "ميزو" للقاهرة حزينا، فيجد صاحب العمارة يطلب "سكر" للزواج إلا أنها ترفض فيبلغ عنهم الشرطة بتهمة استخدام الشقة في الأعمال المنافية في الآداب.

يشهد الصول "حمزة" بأن الشقة ليس عليها أي شيء وأن ساكنيها لا يفعلون ما يخالف القانون، فيتم حبس مقدم البلاغ.

"ميزو" و"سكر" وبداية الحب

تقع سكر في غرام ميزو بسبب مواقفه الشجاعة ووقوفه بجوارها.

ويطلب وائل نور "أيمن ريموت"، يد "شربات" أرملة فيصل وتوافق على طلبه، وتطلب الصحفية شيماء من "ميزو" مقابلة الشعراء لتعريفهم به وبموهبته.