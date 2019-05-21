أعلن رن تشنج، مؤسس شركة الاتصالات الصينية العملاقة "هواوي"، أن الولايات المتحدة تقلل من قدرة شركته، "كنا نشعر بالرقابة الحقيقية من جانب الولايات المتحدة منذ عام واحد، والساسة الأمريكيون يقللون بأعمالهم الحالية من قدرة شركة (هواوي)"، وذلك حسبما أفادت "روسيا اليوم" نقلا عن تصريحات "تشنغ" لوسائل إعلام صينية.

وأشار "تشنج"، إلى أن التراخيص المؤقتة التي منحتها الولايات المتحدة لـ "هواوي" لن تؤثر على عملها، والسماح الأمريكي لمدة 90 يوما (تأجيل العمل بالحظر) فمن المهم بالنسبة لنا القيام بأعمالنا، وقرارات الحكومة الأمريكية لن تؤثر علينا".