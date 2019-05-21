أعلنت، اليوم، مديرية التربية والتعليم بالسويس، أن محافظة السويس حققت اليوم 100 % من المستهدفين من النظام الإلكتروني بالامتحانات بالصف الأول الثانوي لليوم الثاني علي التوالي.

وقالت سلمي الشاعر، مدير التعليم بالمحافظة، إنه جرى اليوم دخول ثلاث مدارس، اليوم، للمنطومة الإلكترونية وهي الثانوية العسكرية والثانوية العسكرية ومدرسة مصطفى مشرفة.

وأوضحت سلمي الشاعر، أنه كان يوجد اليوم امتحان اللغة الأجنبية الثانية، وسيتم الساعة الواحدة ظهرا بدء امتحانات الفترة الثانية الخاصة بالمدارس الخاصة.

وقال مصدر بمديرية التربية والتعليم، إن طلاب الصف الأول داخل 18 مدرسة متصلة بالسيرفر الرئيسي والنظام السحابي تمكنوا من أداء امتحان بسهولة ويسر دون أي عقبات في الوصول لنماذج الامتحانات، بما يمثل نجاح الوصول للامتحان بنسبة 100% في تلك المدارس المعتمدة.