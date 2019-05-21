"انتحلت صفة سيدة أعمال أفريقية وأنشأت صفة على (فيس بوك)، وطلبت من طبيب مساعدتي في استثمار 6 ملايين دولار في الأنشطة الخيرية في مصر، فوافق، وبعدها أخبرته بإرسال مندوب عني لمقابلته في القاهرة" بتلك الكلمات اعترف شاب أفريقي في تحقيقات النيابة بعد القبض عليه بالنصب على عدد من ضحاياه بينهم أطباء ومهندسون ونجح في الاستيلاء منهم على مليون جنيه بزعم توليدها لـ6 ملايين دولار.

"أنا مقيم في مصر من 3 سنوات وشغال في مجال تجارة الجلود، وعندما تعرضت تلك التجارة لحالة من الركود ابتكرت حيلة النصب وقابلت مجموعة من الضحايا كل على حدة وحصلت منهم على مبالغ مالية، وبعدها أغلقت هاتفي" يواصل الشاب الأفريقي المتهم اعترافه بتفاصيل الجريمة أمام النيابة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات.

وأفادت التحقيقات، بأنّ آخر البلاغات التي وُردت إلى الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، كانت من طبيب، مقيم في منطقة عين شمس، بتعرضه لواقعة احتيال من قبل سيدة تعرف عليها من خلال موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، زعمت أنها تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وورثت عن زوجها 6 ملايين دولار أمريكي، وترغب في استثمار ذلك المبلغ في الأنشطة الخيرية المتعلقة بعلاج مرضى السرطان بالقاهرة لكونها مصابة بذلك المرض، واحتياجها إلى شريك لاستلام تلك الأموال وإدارتها نظير حصولها على نسبة 30% من أرباح تلك الأنشطة.

وقال المجني عليه، في التحقيقات، إنه التقى مندوباً عن المذكورة وأعطاه 200 ألف جنيه تحت زعم كونها مصاريف شحن المبلغ المالي بطريقة الحقائب الدبلوماسية عقب طلائها بمادة سوداء اللون وتهريبها داخل البلاد، وطلبه مؤخراً 25 ألف جنيه مصري، أخرى لشراء مواد كيميائية لإزالة المادة السوداء، وتحويل تلك الأوراق إلى دولارات أمريكية صحيحة.

وتمكنت المباحث من ضبط المتهم، وتبين أنه يحمل جنسية إحدى الدول الأفريقية، ومقيم بالقاهرة، ويمارس نشاطاً احتيالياً يعرف باسم "تخليق الدولارات من الورق الأسود"، والاستيلاء على أموال المواطنين بأسلوب احتيالي، تمثل في إنشاءه صفحة إلكترونية احتيالية بأسماء منتحلة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وإرساله عدة طلبات للصداقة والرسائل الإلكترونية بطريقة عشوائية لضحاياه للإيقاع بهم، منتحلاً صفة سيدة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية مريضة بمرض السرطان تمتلك ملايين من الدولارات الأمريكية ترغب في استثمارها في بعض الأنشطة الخيرية لعلاج مرضى السرطان داخل البلاد.

وحسب التحقيقات، تمكن من الاحتيال على المُبلغ بالأسلوب الإجرامي ذاته المشار إليه، واستيلائه على 200 ألف جنيه مصري منه بزعم كونها رسوم شحن الدولارات الأمريكية داخل حقائب دبلوماسية عقب طلائها بمادة سوداء اللون، حتى يتمكن من تهريبها داخل البلاد خلافاً للحقيقة,

وعثر بحوزة المتهم على خزينة معدنية بداخلها كمية من الورق الأسود بحجم الورقة المالية فئة 100 دولار أمريكي، وخطاب محرر باللغة الإنجليزية منسوب لإحدى المنظمات الدولية يفيد تفويض المُبلغ (المجني عليه) باستلام شحنة الصندوق، و2 هاتف محمول، بفحصهما بمعرفة قسم البحوث الفنية بالإدارة، وتبين أنهما مُحملان بالعديد من الملفات التي تؤكد نشاط المتهم الإجرامي على النحو المشار إليه، بالإضافة إلى محادثات أخرى بينه وبين المُبلغ عبر "واتس آب" بذات الشأن.

وبمواجهة المتهم أقر بنشاطه الإجرامي، وقرر تحويله جزء من المبالغ المستولى عليها من المجني عليهم إلى ذويه بإحدى الدول الأفريقية، والجزء الآخر أنفقه على احتياجاته الخاصة.