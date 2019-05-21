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حكاية مواطن على مائدة السيسي

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وزير الكهرباء: ربطنا محطة بنبان الشمسية على الشبكة الموحدة

وزير الكهرباء: ربطنا محطة بنبان الشمسية على الشبكة الموحدة

طوارئ بالمطارات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

طوارئ بالمطارات لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة

"لجنة الدراما": 3 مخالفات بالحلقة الـ15 من مسلسل "علامة استفهام"

"لجنة الدراما": 3 مخالفات بالحلقة الـ15 من مسلسل "علامة استفهام"

وزير الكهرباء: ننفذ 3 مشروعات قريبا

وزير الكهرباء: ننفذ 3 مشروعات قريبا

93 مدرسة بالإسكندرية تؤدي امتحان اللغة الأجنبية الثانية إلكترونيا

93 مدرسة بالإسكندرية تؤدي امتحان اللغة الأجنبية الثانية إلكترونيا

"صحة مطروح": غلق مركز طبي لعدم وجود ترخيص مزاولة المهنة بمدينة الحمام

"صحة مطروح": غلق مركز طبي لعدم وجود ترخيص مزاولة المهنة بمدينة الحمام

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أفريقيا يا عالم.. الجابون: الفطار «عجّة» والحلو «فاكهة ومكسرات»

اللهم إني صائم.. التحرير: غابة الحناطير والسواقين والصنايعية و«قصر النيل» سكوت «لا عشاق ولا رزالة»

اللهم إني صائم.. التحرير: غابة الحناطير والسواقين والصنايعية و«قصر النيل» سكوت «لا عشاق ولا رزالة»

مدرسة راهبات تنظم حفل إفطار للطالبات.. درس وحدة وطنية

مدرسة راهبات تنظم حفل إفطار للطالبات.. درس وحدة وطنية

حكاية إفّيه| «فين سبحتك يا معلم بيومى؟»

حكاية إفّيه| «فين سبحتك يا معلم بيومى؟»

عربة السحور المجانى: «إن خلص الفول أنا مش مسئول»

عربة السحور المجانى: «إن خلص الفول أنا مش مسئول»

مخرج إعلان 500 500 يروي كواليسه لـ"الوطن": أطفال الأغنية يتحدون السرطان

مخرج إعلان 500 500 يروي كواليسه لـ"الوطن": أطفال الأغنية يتحدون السرطان

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