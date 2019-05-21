بعد مرور 8 أشهر، أحالت نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية موظفا على المعاش ونجله إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما بقتل شاب ضبطاه مع زوجة الأخير داخل شقة الزوجية بمنطقة كرداسة، وأحيلت زوجة المتهم الثاني للمحاكمة الجنائية بتهمة "الزنا".

جاء قرار إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، بعدما تسلمت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بالمجني عليه، وتحريات المباحث التي أكدت ارتكاب المتهمين للواقعة.

وذكرت تحريات وتحقيقات الأجهزة الأمنية التي جرت تحت إشراف اللواء محمد عبدالتواب نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، واللواء مدحت فارس مدير المباحث الجنائية، أنّه في أثناء وجود المتهم الأول "الزوج" في عمله، تلقى اتصالا هاتفيا من أحد جيرانه باستقبال زوجته رجلا غريبا في منزلها، اتصل الزوج هاتفيا بوالده المقيم بالقرب منه، وطلب منه الذهاب إلى منزله للتأكد من صحة الواقعة.

وجاء في التحريات التي قادها العميد عاصم أبوالخير رئيس المباحث الجنائية لقطاع أكتوبر، أنّه فور وصول والد الزوج إلى منزل نجله فوجئ بوجود شاب بالفعل برفقة زوجة الابن في وضع مخل، فتشاجر معه، وفي تلك الأثناء حضر الزوج من عمله وانضم لمشاجرة والده والعشيق، بينما فرّت الزوجة، لينتهي الأمر بتسديد الأب ونجله عدة طعنات للعشيق ليردياه قتيلا في الحال، وسط تجمع الأهالي الذين أبلغوا الشرطة، التي حضرت وألقت القبض عليهما، وتم إخطار النيابة العامة.

وانتقل فريق من النيابة آنذاك إلى مسرح الجريمة، وأجرت معاينة تصويرية، وتبين العثور على شاب في العقد الثالث من العمر مصابا بعدة طعنات، وفي أثناء استكمال المعاينة في أرجاء المنزل فوجئ محقق النيابة العامة بوجود الزوجة الهاربة مختبئة أعلى سطح المنزل خشية فتك زوجها ووالده بها، فاصطحبتها النيابة وسط حراسة أمنية مشددة للتحقيق معها، وبمواجهتها أقرت بارتباطها بعلاقة غير شرعية بالمجني عليه، إذ كان يتردد عليها في المنزل عقب خروج زوجها للعمل، وقررت النيابة حبسها بتهمة الزنا بعد اتهام الزوج لها، ووجّهت النيابة للمتهمين تهمة القتل العمد، وعقب الانتهاء من التحقيق وورود تقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث، أصدرت النيابة قرارها السابق.