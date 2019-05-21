دعمت وزارة الداخلية، الإدارة العامة للحماية المدنية في مديرية أمن القاهرة، بسيارة إطفاء مزودة بمنصة هيدروليكية لأغراض الأطفاء والإنقاذ في المباني المرتفعة، حتى 55 مترا، وسلة إنقاذ حمولة 500 كيلو جرام، ومدفع علوي يمكن التحكم فيه عن بعد قدره 3000 لتر/ دقيقة، مع وجود نظام اتصال من منصة التشغيل وسلة الإنقاذ المزودة بكاميرا فيديو وكاميرا حرارية.

كما دعمت الوزارة، إدارة الحماية المدنية، بمولد كهربائب مزودا بالسيارة لإنارة الكشافات ومعدات الإنقاذ الكهربائية، وتشغيل الطوارئ حال وجود أعطال بالنظام الهيدروليكي الأساسي، وتعمل السيارة من خلال ركائز اتزان هيدروليكي تضمن اتزان السيارة في أثناء التشغيل، ويمكن ضبط الركائز على مسافات متباينة بحيث تتيح عملها فى الشوارع الضيقة.

وتنفذ المعدة عملية حسابية مستمرة من خلال الحاسوب المركب بها، إذ تتمكن من حساب عناصر المخاطر كافة، من سرعة الرياح والحمولة بالسلة وامتداد الركائز وترجمتها إلى محددات للامتداد الأفقى والرأسي للمعدة.

كما تم تدعيم الإدارة بسيارة إطفاء بخزان مياه سعة 15 طن مصنعة محليا، بالتعاون مع إحدى الشركات الأجنبية، ومزوده بطلمبة إطفاء من الجهتين، وقاذف علوي "مدفع"، وبكرتين بطول 60 مترا للتدخل السريع.