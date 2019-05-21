قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة إنه سيتم حصر البلاغات والشكاوى التي تلقتها المحافظة من المواطنين المتضررين من انقطاعات المياه أو ضعفها، وذلك لسرعة التعامل معها والعمل على حلها بالتنسيق مع شركه مياه الشرب والصرف، والجهاز التنفيذي لمشروعات مياه الشرب والصرف.

وأشار المحافظ إلى أن مشروعات المياه الجاري تنفيذها ستساهم بشكل كبير في تقليل أي انقطاعات أو ضعف في ضغوطات المياه، حتى يلمس المواطنين المتضررين من تلك المشكلات تحسن ملحوظ في الخدمات خلال الفترة المقبلة.

وأكد المحافظ خلال اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، دخول محطة مياه جزيرة الدهب المراحل النهائية للتشغيل، والتي تبلغ طاقتها الإجمالية 160 ألف م3 / يوم بالمرحلة الأولى 80 ألف م3، والمرحلة الثانية 80 ألف م3، ومن المقرر أن تضخ المحطة 80 ألف م3 خلال الشهر الجاري، حيث يجرى حاليا التشغيل التجريبي لها، والتأكد من سلامه العينات للتوافق مع الاشتراطات الصحية والبيئية.

وقال المحافظ إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال مشروعات المياه والصرف الصحي المتعثرة بمحافظة الجيزة، وخاصه مشروعي محطة مياه منشأة القناطر ومحطة مياه القيراطيين نظراً لأهميتهما الشديدة في حل مشكلات الانقطاعات وضعف الضغوطات بمراكز ومدن منشأة القناطر وأوسيم.

وأضاف أن هناك تنسيقاً دورياً لهذا الملف مع الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، للعمل على حل مشكلة مياه الشرب بالجيزة، وإزالة معوقات تعترض الجدول الزمني للانتهاء من كافة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.