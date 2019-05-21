وقع إبراهيم كرم المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر"، وأسامة الشافعي رئيس مجلس إدارة شركة "أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة"، إحدى الأذرع الاستثمارية للصندوق، بروتوكول تعاون مع الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، لإنشاء "شارع 306" على الأرصفة الكائنة في شارع استاد الجامعة مع أبو قير بمنطقة الأزاريطة بالشاطبي، للتوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم الشباب وتوفير فرص عمل تكفل لهم حياة كريمة، جاء ذلك بحضور أحمد جمال نائب المحافظ، و اللواء حمدي الحشاش سكرتير عام مساعد المحافظة.

وفي سياق متصل، كشف صندوق "تحيا مصر"، افتتاح عدد من مواقع "شارع 306" خلال الأيام المقبلة، بهدف توفير العديد من فرض العمل للشباب، ودعم رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإحداث نقلة حضارية في مجال تقديم الوجبات السريعة، والحرف اليدوية والتراثية.

والمدن والمناطق التي سيتم افتتاح شارع 306 بها خلال الفترة المقبلة، هي طنطا ودمياط والسويس والدقي وشيراتون والمعادي.

يذكر أنه تم خلال الفترة الماضية، افتتاح عدد من مواقع "شارع 306"، بمناطق ألماظة بمصر الجديدة، والتجمع الخامس، والعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة الإسماعيلية.

"شارع 306"، هو عبارة عن مجمع وحدات ثابتة ومتنقلة تقدم الأغذية والمشروبات وبعض الحرف اليدوية والتراثية، ومخطط أن يتم إنشاء 150 موقع بمختلف محافظات الجمهورية، ليصبح خلال الفترة المقبلة أكبر ملتقى لمقدمي الأغذية والمشروبات والحرف اليدوية والتراثية في مصر والشرق الأوسط، وهو المشروع الرئيسي لشركة "أسواق مصر إكسبريس"، التي أسسها صندوق "تحيا مصر"، بهدف دعم الشباب، والتوسع في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية أن هذا المشروع يأتي تنفيذا لتوجه الدولة نحو دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و حرصا من محافظة الإسكندرية على التعاون مع جميع الجهات المهتمة بدعم الشباب، وتوفير فرص عمل جديدة لهم، من خلال إنشاء مناطق تجمع لتلك المشروعات ذات تصميم حضاري وفي إطار قانوني يضمن الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، والقضاء على العشوائية، والتوسع في المناطق الترفيهية، ووضع حلول جذرية لإشكالية إشغال الطريق والباعة الجائلين وما ينبثق عنها من مظاهر غير حضارية.

ومن جانبه قال إبراهيم كرم، المدير التنفيذي لصندوق "تحيا مصر"، إن مشروع "شارع "306 سيحقق طفرة إيجابية للاقتصاد القومي، بمواجهته شبح البطالة، والقضاء على أسطورة انتظار الوظيفة، ودفع الشباب إلى البدء فوراً في تدشين مشروعاتهم المستقلة.

وأضاف "كرم" أن معايير اختيار الشباب لوحدات مواقع "شارع 306" بمختلف المحافظات تتسم بأكبر قدر من النزاهة والشفافية، بعدما تم وضع مجموعة من المعايير والشروط يمكن لأي شاب أن يطلع عليها، ويتقدم للمشروع عبر الموقع الالكتروني، دون تدخل بشري من أحد، داعياً الشباب لمتابعة الموقع الإلكتروني بصفة مستمرة، للتعرف على مواعيد افتتاح المواقع وشروط التقديم.

وقال أسامة الشافعي، رئيس مجلس إدارة شركة "أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة"، إحدى الأذرع الاستثمارية لصندوق "تحيا مصر"، إن المشروع سيحقق طفرة اقتصادية كبيرة، بتحويله نسبة كبيرة من الاقتصاد الموازي إلى اقتصاد رسمي، وإنشاء 150 موقعاً بمختلف أنحاء الجمهورية، وتوفير 30 ألف فرصة عمل.

وأشار "الشافعي" إلى أنه يوجد في بعض مواقع "شارع 306" أماكن مخصصة لاستعراض المواهب الفنية أمام الزوار بشكل تفاعلي محترف، وذلك بالتنسيق مع إدارة الموقع، فضلاً عن جدول زمني يتم إعداده بواسطة إدارة التسويق للمناسبات والأعياد المختلفة، ليتم إطلاق برامج حفلات وتنظيم أنشطة تخلق جو من التناغم مع الزائرين، كما أنه يوجد في معظم المواقع مناطق مخصصة لألعاب الأطفال.