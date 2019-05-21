أعلن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، أسعار الكهرباء الجديدة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة.
وتقدم "الوطن" أمثلة لحساب الفاتورة المنزلية بالأسعار الجديدة:
استهلاك ٥٠ كيلووات ساعة = ١٦.٠ جنيه
٥٠ * ٠.٣٠ = ١٥.٠ جنيه
مقابل خدمة عملاء= ١ جنيه
استهلاك ١٠٠ كيلووات ساعة = ٣٧.٠ جنيه
٥٠ * ٠.٣٠ = ١٥.٠ جنيه
٥٠ * ٠.٤٠ = ٢٠.٠ جنيه
مقابل خدمة عملاء= ٢ جنيه
استهلاك ١٥٠ كيلووات ساعة = ٨١.٠ جنيه
١٥٠ * ٠.٥٠ = ٧٥.٠ جنيه
مقابل خدمة عملاء= ٦ جنيه
استهلاك ٢٥٠ كيلووات ساعة = ١٥٢.٠ جنيه
٢٠٠ * ٠.٥٠ = ١٠٠.٠ جنيه
٥٠ * ٠.٨٢. = ٤١.٠ جنيه
مقابل خدمة عملاء= ١١ جنيه
استهلاك ٣٠٠ كيلووات ساعة = ١٩٣.٠ جنيه
٢٠٠ * ٠.٥٠ = ١٠٠.٠ جنيه
١٠٠ * ٠.٨٢ = ٨٢.٠ جنيه
مقابل خدمة عملاء= ١١.٠ جنيه
استهلاك ٤٠٠ كيلووات ساعة = ٢٨٨.٠ جنيه
٢٠٠ * ٠.٥٠ = ١٠٠.٠ جنيه
١٥٠ * ٠.٨٢ = ١٢٣.٠ جنيه
٥٠ * ١.٠٠ = ٥٠.٠ جنيه
مقابل خدمة عملاء= ١٥ جنيه
استهلاك ٥٠٠ كيلووات ساعة = ٣٨٨.٠ جنيه
٢٠٠ * ٠.٥٠ = ١٠٠.٠ جنيه
١٥٠ * ٠.٨٢ = ١٢٣.٠ جنيه
١٥٠ * ١.٠٠ = ١٥٠.٠ جنيه
مقابل خدمة عملاء= ١٥ جنيها
استهلاك ٦٠٠ كيلووات ساعة =٤٨٨.٠ جنيه
٢٠٠ * ٠.٥٠ = ١٠٠.٠ جنيه
١٥٠ * ٠.٨٢ = ١٢٣.٠ جنيه
٢٥٠ * ١.٠٠ = ٢٥٠.٠ جنيه
مقابل خدمة عملاء= ١٥ جنيه
استهلاك ٦٥٠ كيلووات ساعة = ٥٣٨.٠ جنيه
٢٠٠ * ٠.٥٠ = ١٠٠.٠ جنيه
١٥٠ * ٠.٨٢ = ١٢٣.٠ جنيه
٣٠٠ * ١.٠٠ = ٣٠٠.٠ جنيه
مقابل خدمة عملاء= ١٥ جنيه
استهلاك ٧٥٠ كيلووات ساعة = ٦٨٨.٠ جنيه
٢٠٠ * ٠.٥٠ = ١٠٠.٠ جنيه
١٥٠ * ٠.٨٢ = ١٢٣.٠ جنيه
٣٠٠ * ١.٠٠ = ٣٠٠.٠ جنيه
١٠٠ * ١.٤٠ = ١٤٠.٠ جنيها
مقابل خدمة عملاء= ٢٥ جنيها
استهلاك ١٠٠٠ كيلووات ساعة = ١٠٣٨.٠ جنيه
٢٠٠ * ٠.٥٠ = ١٠٠.٠ جنيه
١٥٠ * ٠.٨٢ = ١٢٣.٠ جنيه
٣٠٠ * ١.٠٠ = ٣٠٠.٠ جنيه
٣٥٠ * ١.٤٠ = ٤٩٠.٠ جنيه
مقابل خدمة عملاء= ٢٥ جنيها
استهلاك ١٢٠٠ كيلووات ساعة = ١٧٨٠.٠ جنيه
١٢٠٠ * ١.٤٥ = ١٧٤٠.٠ جنيه
مقابل خدمة عملاء= ٤٠ جنيها
استهلاك ٢٠٠٠ كيلووات ساعة = ٢٩٤٠.٠ جنيه
٢٠٠٠ * ١.٤٥ = ٢٩٠٠.٠ جنيه
مقابل خدمة عملاء= ٤٠ جنيها