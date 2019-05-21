أعلن وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، أسعار الكهرباء الجديدة خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، في مقر الوزارة.

وتقدم "الوطن" ‎أمثلة لحساب الفاتورة المنزلية بالأسعار الجديدة:‎

استهلاك ٥٠ كيلووات ساعة = ١٦.٠ جنيه

‏ ‎٥٠ * ٠.٣٠ = ١٥.٠ جنيه

مقابل خدمة عملاء= ١ جنيه‎

استهلاك ١٠٠ كيلووات ساعة = ٣٧.٠ جنيه

‏‎‏ ‎٥٠ * ٠.٣٠ = ١٥.٠ جنيه

‏‎٥٠ * ٠.٤٠ = ٢٠.٠ جنيه ‎

مقابل خدمة عملاء= ٢ جنيه ‎

استهلاك ١٥٠ كيلووات ساعة = ٨١.٠ جنيه ‎

١٥٠ * ٠.٥٠ = ٧٥.٠ جنيه

‏‎مقابل خدمة عملاء= ٦ جنيه ‎

استهلاك ٢٥٠ كيلووات ساعة = ١٥٢.٠ جنيه

‏‎٢٠٠ * ٠.٥٠ = ١٠٠.٠ جنيه

‏‎٥٠ * ٠.٨٢. = ٤١.٠ جنيه ‎

مقابل خدمة عملاء= ١١ جنيه

‏‎استهلاك ٣٠٠ كيلووات ساعة = ١٩٣.٠ جنيه

‏‎٢٠٠ * ٠.٥٠ = ١٠٠.٠ جنيه

‏‎١٠٠ * ٠.٨٢ = ٨٢.٠ جنيه ‎

مقابل خدمة عملاء= ١١.٠ جنيه ‎

استهلاك ٤٠٠ كيلووات ساعة = ٢٨٨.٠ جنيه

‏‎٢٠٠ * ٠.٥٠ = ١٠٠.٠ جنيه

١٥٠ * ٠.٨٢ = ١٢٣.٠ جنيه‎

٥٠ * ١.٠٠ = ٥٠.٠ جنيه ‎

مقابل خدمة عملاء= ١٥ جنيه ‎

استهلاك ٥٠٠ كيلووات ساعة = ٣٨٨.٠ جنيه

‏‎٢٠٠ * ٠.٥٠ = ١٠٠.٠ جنيه

١٥٠ * ٠.٨٢ = ١٢٣.٠ جنيه ‎

١٥٠ * ١.٠٠ = ١٥٠.٠ جنيه‎

مقابل خدمة عملاء= ١٥ جنيها ‎

استهلاك ٦٠٠ كيلووات ساعة =٤٨٨.٠ جنيه ‎

‏‎٢٠٠ * ٠.٥٠ = ١٠٠.٠ جنيه

١٥٠ * ٠.٨٢ = ١٢٣.٠ جنيه‎

٢٥٠ * ١.٠٠ = ٢٥٠.٠ جنيه‎

مقابل خدمة عملاء= ١٥ جنيه ‎

استهلاك ٦٥٠ كيلووات ساعة = ٥٣٨.٠ جنيه ‎

٢٠٠ * ٠.٥٠ = ١٠٠.٠ جنيه

١٥٠ * ٠.٨٢ = ١٢٣.٠ جنيه ‎

٣٠٠ * ١.٠٠ = ٣٠٠.٠ جنيه‎

مقابل خدمة عملاء= ١٥ جنيه ‎

استهلاك ٧٥٠ كيلووات ساعة = ٦٨٨.٠ جنيه‎

‏‎٢٠٠ * ٠.٥٠ = ١٠٠.٠ جنيه

١٥٠ * ٠.٨٢ = ١٢٣.٠ جنيه ‎

٣٠٠ * ١.٠٠ = ٣٠٠.٠ جنيه‎

١٠٠ * ١.٤٠ = ١٤٠.٠ جنيها‎

مقابل خدمة عملاء= ٢٥ جنيها ‎

استهلاك ١٠٠٠ كيلووات ساعة = ١٠٣٨.٠ جنيه ‎

‏‎٢٠٠ * ٠.٥٠ = ١٠٠.٠ جنيه

١٥٠ * ٠.٨٢ = ١٢٣.٠ جنيه ‎

٣٠٠ * ١.٠٠ = ٣٠٠.٠ جنيه ‎

٣٥٠ * ١.٤٠ = ٤٩٠.٠ جنيه ‎

مقابل خدمة عملاء= ٢٥ جنيها‎

استهلاك ١٢٠٠ كيلووات ساعة = ١٧٨٠.٠ جنيه ‎

١٢٠٠ * ١.٤٥ = ١٧٤٠.٠ جنيه ‎

مقابل خدمة عملاء= ٤٠ جنيها

استهلاك ٢٠٠٠ كيلووات ساعة = ٢٩٤٠.٠ جنيه

‏‎٢٠٠٠ * ١.٤٥ = ٢٩٠٠.٠ جنيه‎

مقابل خدمة عملاء= ٤٠ جنيها