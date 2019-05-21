أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، عدد الفواتير في مختلف الشرائح الاستهلاكية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده محمد شاكر وزير الكهرباء، اليوم، بمقر ديوان عام الوزارة في العباسية، وجاءت كما يلي:

- عدد الفواتير في الشرائح الاستهلاكية من 0 لـ50 كيلو وات/ الساعة: 3 ملايين فاتورة.

- عدد الفواتير في الشرائح الاستهلاكية بين 51 و100 كيلو وات/ الساعة: 3.9 مليون فاتورة.

- عدد الفواتير في الشرائح الاستهلاكية بين 100 و200 كيلوات/ الساعة: 9.5 مليون فاتورة.

- عدد الفواتير في الشرائح الاستهلاكية بين 251 و350 كيلوات/ الساعة: 6.8 مليون فاتورة.

- عدد الفواتير في الشرائح الاستهلاكية بين 650 إلى 1000 كيلو وات/ الساعة: 2.6 مليون فاتورة.

- الشريحة التي يتعدى استهلاكها 1000 كيلو وات/ الساعة: 205 آلاف فاتورة.