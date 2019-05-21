يعود الفنان أحمد ماهر للدراما الرمضانية بعد فترة طويلة من الغياب، وذلك من خلال مسلسل "طلقة حظ" للمخرج أحمد خالد أمين.

وعلمت "الوطن" أنه من المقرر أن يظهر "ماهر" في الحلقات المقبلة من المسلسل، وهو الظهور "المفاجأة" كما وصفه إيهاب بليبل مؤلف "طلقة حظ"، حيث كان من أول خيار لدى صناع المسلسل لأداء هذا الدور.

وتدور قصة المسلسل عن شخصية "عبد الصبور" الموظف الحكومي البسيط الراعي لأسرته المكونة من عدة أشقاء وزوجته وبناته، يتعرض لحادث يغير من حياته ويقلبها رأسًا على عقب، وتتصاعد الصراعات في إطار كوميدي مختلف.

المسلسل بطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، هبة مجدي، محمد أنور، إيمي، خالد أنور وإنعام سالوسة، تأليف إيهاب بليبل، إخراج أحمد خالد أمين.