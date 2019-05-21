تقدم النائب حسن عمر، عن دائرة الخصوص والخانكة والعبور، بطلب إحاطة عاجل لرئيس مجلس النواب، موجها للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن وقف المعاشات لمئات المواطنين بمحافظة القليوبية.

وأضاف البرلمانى في طلبه، أنه فوجئ بقدوم أكثر من 1000 شكوى لمكتبه من مواطنين بدائرته ، بسبب توقف المعاش للعديد من الأسر، مؤكدا أن الأمر تسبب في أزمة حقيقية لشريحة من المجتمع المصري تعتمد بشكل أساسي على المعاش.

وأشار "حسن" إلى أن المئات من أهالي الدائرة ممن يعانون من ظروف معيشية واقتصادية في غاية الصعوبة، يمثل المعاش لهم طوق نجاة، لمواجهة أعباء الحياة المتزايدة وظروف المرض.

وأكد النائب ، أن هناك مرضى وأرامل ومطلقات، وعجائز، يتخذون من المعاش ، سند ومعين لمواجهة أوجاع الحياة التي لاتخفى على أحد، ويستحقون الحصول علىه.

وطالب البرلمانى ، بإحالة الطلب إلى اللجان المختصة ، وتنقية الكشوف بدقة لمنع تكرار هذه الوقائع ، مع ضرورة وجود قاعدة بيانات سليمة ، وإصدار تعليمات لمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات بصرف المعاش لمستحقيه.