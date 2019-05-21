بالفيديو| مينا مسعود يغني "جانا الهوا" في كواليس Aladdin

أيام قليلة تفصل الجمهور حول العالم عن النسخة الحيّة من فيلم الرسوم المتحركة الشهير Aladdin، الذي يشارك في بطولته الممثل الكندي من أصل مصري مينا مسعود، أمام النجم العالمي ويل سميث، ونعومي سكوت.

وفي الوقت الذى دارت به أحاديث عديدة عن مدى انتماء رامي مالك، الحائز على جائزة أوسكار لأصوله المصرية، إلا أنّ الإجابة كانت واضحة لدى مينا مسعود، إذ نشر فيديو عبر حسابه على "فيس بوك"، أثناء تصوير فيلم Aladdin عندما طلب من الفرقة الموسيقية عزف أغنية "جانا الهوا" للفنان الراحل عبدالحليم حافظ، باللغة العربية.

وذلك بعد أيام قليلة من نشر فيديو يتحدث فيه بالعامية المصرية، مطالبا الجمهور بمشاهدة الفيلم، واختتم حديثه بـ"تحيا مصر".