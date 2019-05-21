أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أسعار شرائح الكهرباء العام المالي الجديد 2020 - 2019، والتي سيجرى تطبيقها مع فاتورة شهر أغسطس.

وتقدَّم لك "الوطن" كل ما تريد معرفته عن أسعار وشرائح الكهرباء الجديدة:

الشرائح

الشريحة الأولى: من صفر إلى 50 كيلو وات -30 قرشًا بدلًا من 22 قرشًا.

الشريحة الثانية: من 51 إلى 100 كيلو وات - 40 قرشًا بدلًا من 30 قرشًا.

الشريحة الثالثة: من صفر حتى 200 كيلو وات - 50 قرشًا بدلًا من 36 قرشًا.

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات: 82 قرشًا بدلًا من 70 قرشًا.

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات - 100 قرشًا بدلًا من 90 قرشًا.

الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كليو وات - 140 قرشًا بدلًا من 135 قرشًا.

الشريحة السابعة: ما يزيد على 1000 كيلو وات -لا يحصلون على دعم 145 قرشًا.

القطاع التجاري

- من صفر حتى 100 كيلو وات: 65 قرشًا.

- من صفر وحتى 250 كيلو وات: 155 قرشًا.

- من صفر وحتى 600 كيلوات: 140 قرشًا.

- أكثر من 1000 كيلوات: 160 قرشًا.

أمثلة لحساب الفاتورة المنزلية بالأسعار الجديدة

استهلاك ٥٠ كيلووات ساعة = ١٦.٠ جنيه

‏ ‎٥٠ * ٠.٣٠ = ١٥.٠ جنيه

مقابل خدمة عملاء= ١ جنيه‎

استهلاك ١٠٠ كيلووات ساعة = ٣٧.٠ جنيه

‏‎‏ ‎٥٠ * ٠.٣٠ = ١٥.٠ جنيه

‏‎٥٠ * ٠.٤٠ = ٢٠.٠ جنيه ‎

مقابل خدمة عملاء= ٢ جنيه ‎

استهلاك ١٥٠ كيلووات ساعة = ٨١.٠ جنيه ‎

١٥٠ * ٠.٥٠ = ٧٥.٠ جنيه

‏‎مقابل خدمة عملاء= ٦ جنيه ‎

استهلاك ٢٥٠ كيلووات ساعة = ١٥٢.٠ جنيه

‏‎٢٠٠ * ٠.٥٠ = ١٠٠.٠ جنيه

‏‎٥٠ * ٠.٨٢. = ٤١.٠ جنيه ‎

مقابل خدمة عملاء= ١١ جنيه

‏‎استهلاك ٣٠٠ كيلووات ساعة = ١٩٣.٠ جنيه

‏‎٢٠٠ * ٠.٥٠ = ١٠٠.٠ جنيه

‏‎١٠٠ * ٠.٨٢ = ٨٢.٠ جنيه ‎

مقابل خدمة عملاء= ١١.٠ جنيه ‎

استهلاك ٤٠٠ كيلووات ساعة = ٢٨٨.٠ جنيه

‏‎٢٠٠ * ٠.٥٠ = ١٠٠.٠ جنيه

١٥٠ * ٠.٨٢ = ١٢٣.٠ جنيه‎

٥٠ * ١.٠٠ = ٥٠.٠ جنيه ‎

مقابل خدمة عملاء= ١٥ جنيه ‎

استهلاك ٥٠٠ كيلووات ساعة = ٣٨٨.٠ جنيه

‏‎٢٠٠ * ٠.٥٠ = ١٠٠.٠ جنيه

١٥٠ * ٠.٨٢ = ١٢٣.٠ جنيه ‎

١٥٠ * ١.٠٠ = ١٥٠.٠ جنيه‎

مقابل خدمة عملاء= ١٥ جنيها ‎

استهلاك ٦٠٠ كيلووات ساعة =٤٨٨.٠ جنيه ‎

‏‎٢٠٠ * ٠.٥٠ = ١٠٠.٠ جنيه

١٥٠ * ٠.٨٢ = ١٢٣.٠ جنيه‎

٢٥٠ * ١.٠٠ = ٢٥٠.٠ جنيه‎

مقابل خدمة عملاء= ١٥ جنيه ‎

استهلاك ٦٥٠ كيلووات ساعة = ٥٣٨.٠ جنيه ‎

٢٠٠ * ٠.٥٠ = ١٠٠.٠ جنيه

١٥٠ * ٠.٨٢ = ١٢٣.٠ جنيه ‎

٣٠٠ * ١.٠٠ = ٣٠٠.٠ جنيه‎

مقابل خدمة عملاء= ١٥ جنيه ‎

استهلاك ٧٥٠ كيلووات ساعة = ٦٨٨.٠ جنيه‎

‏‎٢٠٠ * ٠.٥٠ = ١٠٠.٠ جنيه

١٥٠ * ٠.٨٢ = ١٢٣.٠ جنيه ‎

٣٠٠ * ١.٠٠ = ٣٠٠.٠ جنيه‎

١٠٠ * ١.٤٠ = ١٤٠.٠ جنيها‎

مقابل خدمة عملاء= ٢٥ جنيها ‎

استهلاك ١٠٠٠ كيلووات ساعة = ١٠٣٨.٠ جنيه ‎

‏‎٢٠٠ * ٠.٥٠ = ١٠٠.٠ جنيه

١٥٠ * ٠.٨٢ = ١٢٣.٠ جنيه ‎

٣٠٠ * ١.٠٠ = ٣٠٠.٠ جنيه ‎

٣٥٠ * ١.٤٠ = ٤٩٠.٠ جنيه ‎

مقابل خدمة عملاء= ٢٥ جنيها‎

استهلاك ١٢٠٠ كيلووات ساعة = ١٧٨٠.٠ جنيه ‎

١٢٠٠ * ١.٤٥ = ١٧٤٠.٠ جنيه ‎

مقابل خدمة عملاء= ٤٠ جنيها

استهلاك ٢٠٠٠ كيلووات ساعة = ٢٩٤٠.٠ جنيه

‏‎٢٠٠٠ * ١.٤٥ = ٢٩٠٠.٠ جنيه‎

مقابل خدمة عملاء= ٤٠ جنيها

كلمة الوزير

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، إنّ أسعار بيع الطاقة الكهربائية للعام المالي 2019 - 2020، ستتمثل في الآتي:

- متوسط التكلفة على جميع الجهود 103.1 قرش/كيلو وات.

- متوسط التكلفة على الجهد المنخفض 114.2 قرش/ كيلو وات.

- متوسط التكلفة على الجهد المنخفض بجميع الشرائح 83.5 قرش/ كيلو وات.

- نسبة الزيادة في المتوسط 14.9 قرش/ كيلو وات.

وأوضح أنَّ المتحصلات في الإنفاق عجز يصل إلى 16.8 مليار جنيه، مشيرًا إلى أنَّ وزارة المالية ستساند الكهرباء بـ16.5 مليار لدعم القطاع كما أنَّها تؤكّد التزامها بفاتورة الدولة المقدرة بـ17.5 مليار جنيه.

وأشار إلى أن هناك خطة كاملة تم وضعها من أجل تغير كل العدادت القديمة بأخرى مسبقة الدفع خلال الخمس سنوات القادمة، والمستهدف هنا هو تغيير 20 مليون عداد كهربائي قديم، وهذا يعتبر إنجاز غير مسبوقا في هذا القطاع، وأن أي عداد سيتعرض للعطل سيتم تغيره بآخر مسبوق الدفع.

ولفت إلى أنَّ إجمالي الاستثمارات التي تمَّت خلال العام الحالي وصلت لحوالي 22 مليار جنيه بالمقارنة بالعام المالي الماضي 13 مليار جنيه.

وتابع أنَّه لا زالت لدى الوزارة مشاكل تعاني منها محافظات الصعيد ولكن بزيادة نسبة الاستثمارات إلى 11% أي الضعف أدى ذلك إلى تقليل المشاكل التي تعاني منها هذه المحافظات.

وأوضح أن الوزارة تعمل على خطة هائلة لإدخال مراكز تحكم في شبكات التوزيع متمثلة في 47 مركز تحكم، مشيراً إلى أنه سيتم الانتهاء منها بعام 2024.وأشار إلى أنَّ هناك خطة لتطوير التغذية الموجودة خاصة في القرى والنجوع بمحافظات الجمهورية.وأضاف أنَّه تمَّ إحلال وتجديد 3845 صندق توزيع من إجمالي 3961 صندوق توزيع على مستوى الجمهورية.

وزاد إنه إذا لم يتم رفع شرائح استهلاك فواتير الكهرباء لهذا العام سيصل العجز إلى 33.494.731 مليار جنيه وهذا الرقم لا تستطيع الوزارة مواجهته.

وأشار إلى أنَّ الوزارة مدت فترة الدعم 3 سنوات أخرى لتصل إلى 8 سنوات.