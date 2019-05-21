يشارك المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان القدير ياسر صادق ببرنامج موسيقي ضمن فعاليات برنامج "هل هلالك"، بساحة مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا المصرية في التاسعة مساء غدا الأربعاء.

وتقدم الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية مجموعة من روائع زمن الفن الجميل منها: "نبينا هادينا"، "يا حبيبتى يا مصر" غناء المطربة نهلة خليل، "قابلت كتير"، "القلب يعشق"، غناء المطربة حنان الخولي، "رمضان جانا"، "هلت ليالي حلوة وهنية"، "شفت حبيبي"، "عدوية" غناء المطرب ياسر سليمان.